Galatasaray'da karar verildi!

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı.306 ibrasızlık310 ibra oyu20 çekimser384 ibrasızlık247 ibra oyu4 çekimser oyMustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.İşte Albayrak'ın sözleri:"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.Okan Böke'nin konuşmasının ardından eski başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetici Dorukhan Acar, 2019 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Yönetim kurulunun ardından dönemin denetim kurulu da idari, hukuki ve mali konularla ilgili sunum yaptı."Geçen gün Burak Elmas başkanımız örnek olacak bir davette bulundu. Bütün geçmiş başkanlarımız, divan başkanlarımız, hepimizi bir araya getirdi. Sosyal medyada da gördük ki bu tablodan bütün Galatasaray sevenler memnun, sevmeyenler rahatsız oldu. O kadar güzel bir organizasyon yapıldı, hepimizi bir araya getirdi Burak başkan. Galatasaraylılara güzel bir tablo sunduk. Bu güzel tabloyu göze alsınlar. Dün biz vardık, bugün sevgili arkadaşlarımız var, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım, Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur."Ben hiçbir mahkemeye tek başıma gitmedim. Hiçbir mahkemeye kendi çıkarım için gitmedim. Her gittiğim mahkemeye, istinaf mahkemesine kendim gittim. Ben ada için gecemi gündüzüme kattım. Ben Galatasaray için yine o kapılara gitmek mecburiyetindeyim. Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur. Bu fotoğrafları boy boy burada göstermek hoş değil. Galatasaray'a zarar veriyoruz! Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim! Bundan sonra yönetim, başkan ayrımı yapmadan ölüme gidecek kadar Galatasaraylıyım!7 sefer Berlin'e gittim Hamit Altıntop transferi için. Böyle transfer olmaz dedim Ünal Aysal Başkan'a. Hep beraber gittik, konuştuk. Çünkü Galatasaray'ın parası. Neticede Hamit'i aldık. Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan taraftar istiyor ben alacağım dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao 5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum dedi. Babel'i sezon ortasında alırken 2,5 milyon euro imza parası verdik mi, Babel'e de buna yakın bir ücret ödedik mi ödedik. Herkes maaşından indirim yaptı mı yaptı. Falcao'dan 500 bin indirim yaptık mı yaptık. Andone, sakat haliyle indirim yaptı mı yaptı. O kovid döneminde 1 liraya girmeyen kulüpte indirim yapan oyunculara teşekkür ederim. Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor. Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı. 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı. Mahkeme kapılarında ada için gittiğim mahkemelerindeki fotoğrafımı burada göstermek yanlıştır.En az 10 sefer ada ve Kemerburgaz için gittim. Kemerburgaz'da işgalci vardı. Onları da çıkarttık biz oradan. Allah yeni gelen yönetim ve başkanımıza güç kuvvet versin. Galatasaray'ın işi olan her yere gittim. Adalet Bakanlığı da buna dahil. Galatasaray'ın işleri için, söz verdiğimiz için gittim. Her şeyde benim fotoğrafım gösterilmemeli. Benim çoluk çocuğum, ailem burada yapmayın Allah aşkına ya. Kendi kendimizi ihbar ediyoruz, kendi kendimizi şikayet ediyoruz.Taraftar istiyor diye Falcao'da 50 milyon euro borcun altına girdik, öyle mi? Hem de sakat olduğunu bile bile!Sedat Doğan kardeşimiz, kanserden, urdan, kesip atmaktan gelecek nesillerden hesap sormaktan bahsetti. Bence bugün herkesin buna karşı çıkması lazım. Ben Sedat Doğan'dan 100 kat daha hizmet ettim bu camiaya. 1991 yılında Galatasaray Üniversitesi'nin parafında benim imzam var. Galatasaray'ın UEFA Kupası senesinde para atlattıran benim. Faruk Süren'e devlet üstün hizmet madalyası çıkarttık. Ben övünerek anlatıyorum. Yüzde 1'im kadar hizmet etmeyenler kanserden bahsediyor ve siz bunları alkışlıyorsunuz. Galatasaray bu olmamalı. Her dönemde hizmet etmeye büyük bir aşkla çalışacağız. Bizi işaret ederek kanser demek olmaz. Bu benzetme yakışık almadı. Sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz?Ali Sami Yen'in koltuğu fiziksel bir koltuk değildir. Biz görevdeyken, Ali Sami Yen'in koltuğunu doldurmak için, temsiliyetini yerine getirmek için ve o koltuğa zarar getirmemek için canımızla başımızla çalışacağız.