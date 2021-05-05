Galatasaray'da istifa kararı

Galatasaray'da pandemi koşulları gerekçe gösterilerek seçimin iptal edilmesinin ardından istifa geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da istifa kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2021 21:53
Galatasaray'da seçimin iptal olmasının ardından bu kararı gündeme damga vururken, sarı-kırmızılı kulüpte istifa kararı geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, seçimin iptal edilmesi sonrası istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahmut Recevik "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yönetim kurulu üyelerinden Emre Erdoğan ve İlber Aydemir'in de görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.