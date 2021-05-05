Galatasaray'da istifa kararı

Galatasaray'da seçimin iptal olmasının ardından bu kararı gündeme damga vururken, sarı-kırmızılı kulüpte istifa kararı geldi.



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, seçimin iptal edilmesi sonrası istifa etti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahmut Recevik "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan yönetim kurulu üyelerinden Emre Erdoğan ve İlber Aydemir'in de görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.



