Galatasaray'da gençler için kapılar kapalı!

Galatasaray, takıma geri dönen Yunus Akgün ve Emin Bayram'ı yeni sezonda kadroda tutmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da gençler için kapılar kapalı!
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24 Haziran 2024 11:10
Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın geleceği merak konusuydu.

Yeni yabancı kuralı ve iki oyuncunun performansları sebebiyle gelecek tekliflerin reddedileceği öğrenildi.

İki futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece teknik ekip de devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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