Galatasaray'da gençler için kapılar kapalı!

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın geleceği merak konusuydu.
Yeni yabancı kuralı ve iki oyuncunun performansları sebebiyle gelecek tekliflerin reddedileceği öğrenildi.
İki futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece teknik ekip de devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Yeni yabancı kuralı ve iki oyuncunun performansları sebebiyle gelecek tekliflerin reddedileceği öğrenildi.
İki futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece teknik ekip de devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.