Galatasaray'da Burak Elmas mazbatasını aldı

Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.
Törenin ardından sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas dönemi resmen başladı. Kısa bir açıklama yapan Burak Elmas "Bir sürü tebrik mesajı aldık, hepsine dönemedik. Hepsine tek tek geri dönmek istiyoruz. Bizleri tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çok zorlu bir süreç başlıyor. Planlarımızı yaptık, göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer adaylara teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Artık seçim bitti, kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Ekibimiz planlarını uygulamak için sabırsız." ifadelerini kullandı.
Mazbata töreninin ardından Galatasaray'da başkan Burak Elmas çarşamba günü Fatih Terim ile resmi sözleşme imzalayacak.
Törenin ardından sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas dönemi resmen başladı. Kısa bir açıklama yapan Burak Elmas "Bir sürü tebrik mesajı aldık, hepsine dönemedik. Hepsine tek tek geri dönmek istiyoruz. Bizleri tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çok zorlu bir süreç başlıyor. Planlarımızı yaptık, göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer adaylara teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Artık seçim bitti, kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Ekibimiz planlarını uygulamak için sabırsız." ifadelerini kullandı.
Mazbata töreninin ardından Galatasaray'da başkan Burak Elmas çarşamba günü Fatih Terim ile resmi sözleşme imzalayacak.