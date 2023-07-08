Galatasaray'da Berkan'a izin yok!

Galatasaray'da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Lucas Torreira'nın yokluğu, İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun durumunu da değiştirdi.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un, Uruguaylı ön liberonun yerini Berkan ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek.