Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den aday olma kararı

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olmaya karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den aday olma kararı
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23 Nisan 2021 08:51
Galatasaray'da istifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi.

Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.

HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF

Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.



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