Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim çağrısı

Galatasaray'da seçim gündemi ve Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından gelecek sezon planlamasında sorun yaşanma ihtimaline karşın adaylar harekete geçti.



Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, tüm başkan adaylarına, Fatih Terim ile yola devam edeceklerini belirten ortak bir bildiriyi imzalamaları yönünde çağrı yaptı.



Eşref Hamamcıoğlu'nun bildirisinde, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle, transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarını, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" ifadeleri yer aldı.



BURAK ELMAS DA MESAJ YOLLADI



Bir diğer başkan adayı Burak Elmas ise seçimler yapılana kadar planlamanın Fatih Terim tarafından yapılması yönünde aldıkları kararı başkan adaylarının açıklamasını istedi.



"2021 yılı olağan seçimli genel kurulumuzun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi sonucu, Haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır.



Bugünden başlayarak, yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir.



Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir.



Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır.



Seçim takvim ve çalışmalarının, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarın ki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararı almanızı öneriyorum."



METİN ÖZTÜRK DE AÇIKLAMA YAPTI



Bir diğer aday Metin Öztürk ise, Fatih Terim için aynı düşünceleri hissettiğini belirtirken, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz." mesajını paylaştı.







