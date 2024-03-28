Galatasaray'da başarının sırrı belli oldu!

Süper Lig'de milli araya zirvede giren Galatasaray'da futbolcular, 4 günlük Antalya kampıyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Takım, Antalya'ya aileleriyle giderken önceki akşam Mertens'in oğlu Ciro'nun doğum günü otelde kutlandı. Belçikalı 10 numara, "Ailemizi getirmemize izin verdiği için Galatasaray'a bir kez daha çok teşekkür ederiz. Siz, anılar yaratmada harikasınız" paylaşımı yaparak mutluluğunu gösterdi.
MAÇ SONU KUTLAMALARI ÇOCUKLARDAN
Sezon boyunca Icardi, Muslera, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın çocukları da Florya'da antrenmanlara katıldı.
RAMS Park'ta maçların ardından babaları ile birlikte sahada tezahürat yaptılar. Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de babasını hiç yalnız bırakmadı. Başarının şifresini aile olmakta gören Galatasaraylı yetkililer, bu durumdan çok memnun.
Takım, Antalya'ya aileleriyle giderken önceki akşam Mertens'in oğlu Ciro'nun doğum günü otelde kutlandı. Belçikalı 10 numara, "Ailemizi getirmemize izin verdiği için Galatasaray'a bir kez daha çok teşekkür ederiz. Siz, anılar yaratmada harikasınız" paylaşımı yaparak mutluluğunu gösterdi.
MAÇ SONU KUTLAMALARI ÇOCUKLARDAN
Sezon boyunca Icardi, Muslera, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'ın çocukları da Florya'da antrenmanlara katıldı.
RAMS Park'ta maçların ardından babaları ile birlikte sahada tezahürat yaptılar. Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de babasını hiç yalnız bırakmadı. Başarının şifresini aile olmakta gören Galatasaraylı yetkililer, bu durumdan çok memnun.