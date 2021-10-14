Galatasaray'da Assunçao sınavı geçemedi

Galatasaray'da iki özel maçta savunma kadar yedek kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk de yedikleri gollerle sınıfta kaldı ve formsuzluğu nedeniyle eleştiri alan Fernando Muslera'yı arattı.



Berkan'ın cezalı olduğu Konyaspor maçına düşünülen Assunçao, fizik olarak geride kaldığı için ilk 11 fırsatını değerlendiremedi.



Diagne iki hazırlık maçında attığı 3 golle sivrilse de Mostafa Mohamed çok formda olduğu için henüz ilk forvet konumuna geçemedi.



Terim Mohamed'i de gördükten sonra iki oyuncu arasındaki kararını verecek.





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