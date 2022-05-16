Galatasaray'da 2 isim kadroya alınmadı!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı ilk 11'i açıklanırken 2 ismin kadroda olmaması dikkat çekti.Açıklanan kadroda Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ve tecrübeli isim Arda Turan'ın yer almadığı görüldü. Herhangi bir sakatlıkları bulunmayan iki oyuncunun neden kadroya alınmadığına dair bir bilgilendirme yapılmadı.