Galatasaray - Başakşehir: 11'ler

Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mustafa, Oğulcan, Ömer, Barış Alper, Emre, Halil.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, DiagneMuhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, OkakaSüper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.Galatasaray'da Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak. Son idmanda takımla çalışan Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerEksik oyuncusu bulunmayan Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.