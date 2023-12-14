Galatasaray, Avrupa'da yeni bir kupa için kolları sıvadı

Yeni hedefi Avrupa Ligi olan Galatasaray yönetimi, devre arası transferleri ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular için düğmeye basıyor.
Avrupa, Süper Lig ve kupada başarı hedefleyen ve rotasyonu güçlendirmek isteyen san-kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı. Galatasaray'da Ndombele, Angelino, Nelsson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde. Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak.
Bunun için yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı.
Öte yandan Sacha Boey, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir.
3 kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayılacak. Başta sol bek ve 8 numara olmak üzere önemli transferler yapılacak.
Avrupa, Süper Lig ve kupada başarı hedefleyen ve rotasyonu güçlendirmek isteyen san-kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı. Galatasaray'da Ndombele, Angelino, Nelsson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde. Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak.
Bunun için yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı.
Öte yandan Sacha Boey, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir.
3 kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayılacak. Başta sol bek ve 8 numara olmak üzere önemli transferler yapılacak.