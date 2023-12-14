Galatasaray, Avrupa'da yeni bir kupa için kolları sıvadı

Galatasaray, Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için çalışmalara başladı. İşte transfer gelişmesinin detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Avrupa'da yeni bir kupa için kolları sıvadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 08:33
Yeni hedefi Avrupa Ligi olan Galatasaray yönetimi, devre arası transferleri ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular için düğmeye basıyor.

Avrupa, Süper Lig ve kupada başarı hedefleyen ve rotasyonu güçlendirmek isteyen san-kırmızılılar şimdiden çalışmalara başladı. Galatasaray'da Ndombele, Angelino, Nelsson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde. Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak.

Bunun için yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı.

Öte yandan Sacha Boey, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir.

3 kulvarda birden mücadele edecek sarı-kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayılacak. Başta sol bek ve 8 numara olmak üzere önemli transferler yapılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery