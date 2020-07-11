Galatasaray, Ankara'ya 'eksik' gidiyor

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Mario Lemina ve Radamel Falcao ile sezonu kapatan Fernando Muslera, Florin Andone ile cezalı Sofiane Feghouli ve lisansı çıkarılmayan Luyindama kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kafilesi:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.
Galatasaray'da sakatlıkları süren Mario Lemina ve Radamel Falcao ile sezonu kapatan Fernando Muslera, Florin Andone ile cezalı Sofiane Feghouli ve lisansı çıkarılmayan Luyindama kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kafilesi:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.