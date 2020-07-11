Galatasaray, Ankara'ya 'eksik' gidiyor

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray, Ankara'ya 'eksik' gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2020 14:45
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Mario Lemina ve Radamel Falcao ile sezonu kapatan Fernando Muslera, Florin Andone ile cezalı Sofiane Feghouli ve lisansı çıkarılmayan Luyindama kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kafilesi:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için