'in 20. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonundailesahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'ın golünü 52. dakikadakaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golünü 45+4. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de puanı 36 yaparken, Alanyaspor'un puanı 25 oldu.Galatasaray, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.Mücadele düşük tempoada başlarken ilk 10 dakika iki ekip de birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 13. dakikada etkilli geldi. Cisse'nin ceza sahası dışından sert şutunda Muslera topu çeldi ve sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Galatasaray karşılaşmanın 18. dakikasında erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bir pozisyon sonrasında orta sahada kendini yere bırakan Mariano maça devam edemedi. Fatih Terim bu dakikada Mariano yerine oyuna Ömer Bayram'ı aldı.Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı yakalayamadı.Alanyaspor orta sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fernando'nun yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Hakem bu pozisyonda Fernando'ya bir de sarı kart gösterdi. Serbest vuruşta Alanyaspor topu uzun kullandı. Fernandes'in kafayla indirdiği top Djalma'nın önüne geldi. Djalma kaleye uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi denedi. Djalma'nın vuruşu sonrasında Muslera'nın önde kaldığı pozisyon köşeden ağlarla buluştu. Uruguaylı kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve 45+4. dakikada Alanyaspor, Djalma'nın golüyle 1-0 öne geçti.Golün ardından hakem santrayı yaptırmadı ve ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. İlk yarıyı Alanyaspor, Galatasaray karşısında 1-0 önde kapattı.Galatasaray ikinci yarıya daha etkili ve hareketli başladı. Sarı-kırmızılı takım 52. dakikada Younes Belhanda ile etkili geldi. Belhanda ceza sahasının dışında topla buluştu. Daha sonra Faslı oyuncu ara pasında ceza sahasındaki Sofiane Feghouli'yi topla buluşturdu. Feghouli çapraz pozisyonda olmasına rağmen yaptığı sert vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım 52. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 55. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Galatasaray'da Mitroglou kenara gelirken oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.Mücadele 70. dakikaya kadar karşılıklı ataklar şeklinde de geçse iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı yakalayamadı.Galatasaray 85. dakikada önemli bir gol pozisyonu yakaladı. Ceza sahasına gönderilen top Sinan Gümüş'e geldi. Sinan topu çekip bir plase denedi ancak savunmadan seken top direğin az farkla üstünden kornere çıktı. Kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.Mücadelenin kalan kısmında iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.2. dakikasında sağ kanattan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Mitroglou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.13. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.15. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.23. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cisse'nin önündeki iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.34. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Fernandes'in vuruşunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma'nın gelişine aşırtma şeklindeki sert şutunda, kaleci Muslera'yı aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.52. dakikada Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakaladı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden ağlarla buluştu: 1-162. dakikada Djalma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.78. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bahçeşehir OkullarıAlper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet NarinçHaydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray)Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando, Dk. 51 Ndiaye, Dk. 90 Sinan Gümüş, Dk 90+1 Marcao (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez, Dk. 77 Welinton, Dk. 90 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)