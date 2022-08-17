Galatasaray'a yeni golcü Fransa'dan!

Forvet hattında bir çok isimler görüşen Galatasaray yönetimi Fransa'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Honduras basını sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı golcü ismi açıkladı. İşte transferin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a yeni golcü Fransa'dan!
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17 Ağustos 2022 11:03
Mertens ve Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar birçok golcü oyuncu ile görüşüyor.

Forvet hattında derinlik oluşturmak isteyen Okan Buruk, Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız istiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarında transferin devam edeceğini söylemişti. Sarı kırmızılıların transfer komitesi Fransa'da yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY ANLAŞTI

Honduras basını, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.

Bordeaux takımının golcüsü Alberth Elis'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Galatasaray futbolcu ile sözleşme süresi ve maaşı konusunda anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya transfer olan Elis, Fransa'da 22 karşılaşmada görev aldı ve 9 gol attı. Alberth Elis, bu yaz Bordeaux'ya yaklaşık 6 milyon Euro'ya imza attı.

Honduras Milli Takım oyuncusu Elis, 53 kez milli formayı giydi. Golcü futbolcu milli takım formasıyla 12 gol kaydetti.

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Golcü oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.  

 
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