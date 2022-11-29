Galatasaray'a 1 milyonluk dava!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.



Teknik direktör İgor Tudor ile ekibinin 5 yıl önce Galatasaray'la imzaladığı sözleşmeye aracılık ettiğini iddia eden Federico Pastorello, menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle kulübe 60 bin Euro'luk (yaklaşık 1 milyon 158 bin TL) alacak davası açtı.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Pastorello, Galatasaray ile Tudor arasındaki sözleşmesinin imzalanması konusunda üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve 180 bin Euro ücret almaya hak kazandı.



BİLDİRİM YAPTI AMA...



Tudor ile Galatasaray arasında imzalanan sözleşmenin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2018'de sona ereceğinin anlatıldığı dava dilekçesinde "180 bin Euro'luk menajerlik ücretinin ilk taksiti olan 60 bin Euro'nun kendisine ödenmesi için Galatasaray'a bildirmiştir. Ancak davalı kulüp herhangi bir ödeme yapmamıştır" denildi.





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