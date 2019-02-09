Diagne'nin ilk heyecanı

Terim, 99 gün sonra evinde lig maçında

Nagatomo formasına kavuşuyor

Galatasaray'da 2 eksik

Sahasında 29 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasın 10 Şubat Pazar akşamı Trabzonspor'u ağırlayacak.Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Süper Lig'de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, 33 puanla 5. sıradaki Karadeniz temsilcisini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında olacak.Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında saha kenarından takımını yönetecek.Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıkacak.Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda forma giydi.Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alması beklenen 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü.İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Mariano Filho ise Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta mağlup olmadı.Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.