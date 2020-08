Futbol camiasından Malatya'ya geçmiş olsun mesajı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TFF'nin Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş Kulübü, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun." şeklinde mesaj paylaştı.



Fenerbahçe de mesajında, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.



Galatasaray'ın mesajında ise şunlar kaydedildi:



"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerle bölgelerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."