Fransa'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Fransa Grand-Prix'te ilk sırayı Max Verstappen aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fransa'da pole pozisyonu Verstappen'in
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19 Haziran 2021 17:21
Formula 1 Fransa Grand-Prix öncesi sıralama turlarında pole pozisyonunu Red Bull'dan Max Verstappen aldı.

Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton ikinci sırada, Valtteri Bottas ise üçüncü sırada yer aldı. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise dördüncü sırayı aldı.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Saimz JR. beşinci sırayı aldı. Alpha Tauri'den Pierre Gasly ise kendi evi Fransa'da altıncılığı aldı.

Ferrari'nin yetenekli pilotu Charles Leclerc, 7. sırayı alarak beklentilerin altında kaldı. McLaren'den Lando Norris sekizinci, Alphine'den Fernando Alonso dokuncu ve McLaren'den Daniel Ricciardo 10. sırayı aldı.





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