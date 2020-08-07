Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1 pilotlarından Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ikinci kez pozitif sonuçlandı.

Haber; AA
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
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07 Ağustos 2020 14:40
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ikinci kez pozitif çıktı.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.

Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Büyük Britanya'daki 4. etapta da yarışamamıştı.

Büyük Britanya'daki sezonun 5. yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

 



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