Flavio, Avcı'nın gözüne girmekte kararlı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek planlarında fazla yeri olmayan ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Flavio, yeni sezon öncesinde tecrübeli hocanın gözüne girmekte kararlı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Flavio, Avcı'nın gözüne girmekte kararlı
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16 Haziran 2021 11:33
Flavio Medeiros da Silva
Flavio Medeiros da Silva
Trabzonspor
Abdullah Avcı'nın gelecek planlarında fazla yeri olmayan ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Flavio, yeni sezon öncesinde tecrübeli hocanın gözüne girmekte kararlı.

Brezilyalı orta saha, 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye şimdiden döndü.

Tatil sürecinde de yoğun bir çalışma programı uygulayan 25 yaşındaki futbolcu, kamp öncesinde hazırlıklarını Türkiye'de sürdürecek.


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