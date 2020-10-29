Fırtına'da yeni maestro Lewis Baker

Trabzonspor'un Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek.

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Fırtına'da yeni maestro Lewis Baker
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29 Ekim 2020 12:56
Chelsea'den kiralanan Lewis Baker, Abdulkadir Parmak'ın 11'e dönmesi sonrasında farklı bir kimliğe bürünecek. İlk 6 haftada merkez orta sahada görev yapan ancak hücum pozisyonlarında zayıf kalan İngiliz oyuncu artık gole daha yakın oynayacak. Ataklarda takımı yönetmesi beklenen 25 yaşındaki oyuncu, 'maestro' görevini üstlenecek. Baker, Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asiste imza attı..



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