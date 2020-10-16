Fırat Aydınus'a ceza yok!

ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMU

Gaziantep FK-Trabzonspor maçında ev sahibi takım lehine verdiği penaltı ile tepkilerin odak noktası olan hakem Fırat Aydınus maçın ardından da fotoğrafları ile gündeme damga vurmuştu.Ancak Aydınus ile gözlemci Yunus Yıldırım kuralları göz ardı ederek yemekte buluştu.Aydınus daha önce de yardımcı hakeme ettiği küfürlerle gündeme gelmişti. 2018-19 sezonunda 24. haftadaki Yeni Malatya-M.Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a ağza alınmayacak ifadeler kullanan Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti verilmiş, cezayı ise milli arada çekmişti.Sabah Gazetesi'nde Fırat Aydınus'un ceza almayacağı belirtilirken, yine Sabah Gazetesi köşe yazarlarından eski hakem Erman Toroğlu, olayla ilgili olarak bugün şu yazıyı yayınladı;"Gaziantep FK-Trabzonspor maçı oynanıyor. Son dakikalarda bir penaltı var. Tartışmalar uzuyor. Maç 1-1 berabere bitiyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Yardımcıları Erdem Bayık, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç. gözlemci Yunus Yıldırım.Yani 7 kişi. Maçtan sonra hep beraber kebap yemeye gidiyorlar. İnsan Gaziantep'e gider de kebap yemeden döner mi? Belki de şiş yediler, belki tatlı bilemem ama ceza yiyecekleri kesin! Neden? Çünkü hakemlere direktif veriliyor; "" diye pandemiden dolayı…Ancak bunlara okkalı bir ceza vermek lazım ki herkese iyi örnek olsun. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Hakemlik aleminde sorun çıkaran isimler hep aynı. Kaşınıyorlar ancak maalesef bunları kaşıyacak kimse yok. Bunlar yerinde kalıyor, bunlara göz yuman komiteler gidiyor. Maçlardaki sorunlar da hep bu tip sorunlu hakemler yüzünden oluyor."