Fiorentina taraftarları "Larin" dedi!

Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrıldı. Galatasaray ve Olympiakos ile transferde anılan futbolcu için Fiorentina taraftarlarından yorumlar gelmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fiorentina taraftarları 'Larin' dedi!
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20 Haziran 2022 14:15
Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyunculardan biri de Luka Jovic oldu. İtalyanlar, İspanyol medyasını kaynak göstererek bu transfer için Fiorentina dışında Beşiktaş'ın da devrede olduğunu gündeme getirdi. Ancak; İtalyan medyasında Fiorentina'nın Jovic hamlesi değil Cyle Larin yorumları daha çok konuşuldu.

JOVIC'İ DEĞİL CYLE LARIN'İ KONUŞTULAR

Floransa ekibine yakın kaynaklar, Jovic'in Real Madrid'de kendini gösteremediğini ve Serie A ekibi için iyi bir opsiyon olabileceğini yazdı. Fiorentina taraftarları ise konuya biraz farklı yaklaştı ve Cyle Larin'in Fiorentina'ya daha uygun bir oyuncu olduğu görüşünü savundu.

"FENOMEN DEĞİL AMA FAYDALI OLUR"

Stefan adlı bir taraftar, "Yakın zamana kadar Beşiktaş için oynayan Cyle Larin'i almak isterdim. O şimdi serbest oyuncu pozisyonunda. 1.88 boyu var, hem sol hem de kanatta oynayabiliyor. Bir fenomen değil ama takıma faydalı olur" ifadesini kullandı.

LARIN'İN PERFORMANSI

Beşiktaş ile ilgili sosyal medyadan tüm paylaşımlarını kaldıran ve siyah-beyazlılarla gelecek sezon yola devam etmeyen Cyle Larin'e Galatasaray'ın ilgi gösterdiği iddia edilmişti. 27 yaşındaki oyuncu Olympiakos'un da gündemine geldi. Larin, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Sol kanat, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen oyuncuya Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.

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