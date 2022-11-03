Fiorentina kazandı, liderlik için yetmedi!

UEFA Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Rigas Skola ile karşılaştı.



Stadions Skonto'da oynanan maçı Fiorentina 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Antonin Barak, 44. dakikada Arthur ve 45+2. dakikada Riccardo Saponara kaydetti.



Başakşehir'in Hearts'ı mağlup etmesiyle birlikte Fiorentina, averajla grubu ikinci sırada tamamladı. Rigas Skola ise 2 puanla son sırada kaldı.



Grubu lider tamamlayan Başakşehir doğrudan son 16 turuna kalırken, Fiorentina UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bir takımla Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için mücadele edecek.



A GRUBU PUAN DURUMU

1) Başakşehir (13)

2) Fİorentina (13)

3) Hearts (6)

4) Rigas Skola (2)



