Fiorentina ile Torino puanları paylaştı

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina karşı karşıya geldi.



Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golünü Fiorentina adına 48. dakikada Luka Jovic kaydetti. Torino'nun beraberlik golünü ise 66. dakikada Antonio Sanabria kaydetti.



Bu sonuçla birlikte iki takım da 50 puana yükselirken Fiorentina 9. sırada, Torino 11. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Torino deplasmanda Spezia'ya konuk olurken, Fiorentina evinde Roma'yı ağırlayacak.



