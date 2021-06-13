Filip Novak'tan evlilik teklifi

Filip Novak, sevgilisi Katerina'ya evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çekyalı oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda tebrik mesajı aldı.



Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Novak, ilk yılında sınıfta kalmıştı.



Sakatlık ve formsuzluk nedeniyle 20 maçta 985 dakika süre alabilen ve sadece 1 gol atan Filip bir önceki sezon Trabzonspor formasıyla 10 kez fileleri sarsıp, 1 asist gerçekleştirmişti.



