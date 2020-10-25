Filip Novak: 'Sıramı bekliyorum'

Fenerbahçe'nin yaz aylarında Trabzonspor'dan kadroya kattığı ve 5 haftada 21 dakika süre alabilen Filip Novak açıklamalarda bulundu.



Formayı aldığında kendisini göstereceğini kaydeden Çek oyuncu, "Takım içerisinde büyük bir rekabet var, önemli oyuncular var. Ben sıramı bekliyorum ve sıra bana geldiği zaman da kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Filip Novak, bu sezon sadece Hatayspor maçında 21 dakika süre alabildi.



