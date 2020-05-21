Filip Novak için açıklama; '3 ay önceki noktadayız'

Trabzonspor'da Filip Novak'ın sözleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, oyuncusunun menajeri Mithat Halis, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Novak'ın menajeri Mithat Halis'in konuyla ilgili o açıklamaları:
"Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hala 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi."
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"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Novak'ın menajeri Mithat Halis'in konuyla ilgili o açıklamaları:
"Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hala 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın