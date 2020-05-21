Filip Novak için açıklama; "3 ay önceki noktadayız"

Trabzonspor'da sezon sonunda serbest olacak olan Filip Novak'ın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak konusu... Çek futbolcunun menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak için açıklama; '3 ay önceki noktadayız'
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21 Mayıs 2020 14:12
Trabzonspor'da Filip Novak'ın sözleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, oyuncusunun menajeri Mithat Halis, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Novak'ın menajeri Mithat Halis'in konuyla ilgili o açıklamaları:

"Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hala 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi."

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