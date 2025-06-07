Filenin Sultanları'ndan nefes kesen zafer: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.



Bu sonuçla milli takımımız, turnuvada 3'te 3 ile yoluna devam etti ve sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.



