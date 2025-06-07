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Filenin Sultanları'ndan nefes kesen zafer: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, karşılıklı setlerin alındığı maçta karar setine uzayan mücadelede üstünlüğü elden bırakmayarak parkeden 3-2 galip ayrıldı.

calendar 07 Haziran 2025 01:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'ndan nefes kesen zafer: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik!
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla milli takımımız, turnuvada 3'te 3 ile yoluna devam etti ve sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.


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