Kızlarıyla birlikte Prag'a giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın burada transfer çıkarması yaptığı iddia edildi.Başkanın, adı zaman zaman gündeme gelen Tomas Soucek'i izlemek için dün akşam oynanan Viktoria Plzen-Slavia Prag karşılaşmasını takip ettiği öne sürüldü.Avrupa basını daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki ön libero ile ilgilendiğini yazmıştı.Çek Milli Takımı'nda da oynayan Tomas Soucek bu sezon 30 maça çıkarken 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Slavia Prag formasını 113 kez giyen Soucek toplamda ise 16 gol atıp 7 asist yaptı