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Fikret Orman transfer avında; Tomas Soucek...

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman Prag seyahatinde Tomas Soucek ismi gündemdeydi.

Kaynak: Sabah
Fikret Orman transfer avında; Tomas Soucek...
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18 Şubat 2019 14:12
Kızlarıyla birlikte Prag'a giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın burada transfer çıkarması yaptığı iddia edildi.

Başkanın, adı zaman zaman gündeme gelen Tomas Soucek'i izlemek için dün akşam oynanan Viktoria Plzen-Slavia Prag karşılaşmasını takip ettiği öne sürüldü.

Avrupa basını daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki ön libero ile ilgilendiğini yazmıştı.

Çek Milli Takımı'nda da oynayan Tomas Soucek bu sezon 30 maça çıkarken 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Slavia Prag formasını 113 kez giyen Soucek toplamda ise 16 gol atıp 7 asist yaptı

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