FIBA Şampiyonlar Ligi başlıyor, Telekom'un rakibi belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakibi Fransa temsilcisi JDA Dijon oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden başladı.



Son 16 turunda Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'u 75-67 mağlup eden JDA Dijon, çeyrek finalde Türk Telekom'un rakibi oldu.



Belçika ekibi Oostende'yi 62-54 yenen İspanya takımı Tenerife ise Casademont Zaragoza ile eşleşti.



Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında ertelenen turnuvanın, tek maç eleme sistemindeki 8'li finalle tamamlanmasına karar verilmişti.



Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı 8'li finalin çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şöyle:



30 Eylül Çarşamba:



Türk Telekom - JDA Dijon (Fransa)



Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)



1 Ekim Perşembe:



ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)



Casademont Zaragoza (İspanya) - Tenerife (İspanya)



30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri, 2 Ekim Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.



Üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 4 Ekim Pazar günü oynanacak.







