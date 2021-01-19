FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ramla, Aluinvent DVTK'yi yendi

Basketbolda Ankara'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu maçında İsrail temsilcisi Ramla, Macaristan'dan Aluinvent DVTK takımını 80-61 yendi.
B Grubu'ndaki ilk maçta Aluinvent DVTK ile Ramla karşılaştı. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-15 önde tamamlayan İsrail ekibi Ramla, soyunma odasına 37-34 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Ramla, final periyoduna 58-46 önde girdi. Karşılaşmayı 80-61 kazanan Ramla, grup müsabakalarına galibiyetle başladı.
B Grubu'nda yer alan ev sahibi OGM Ormanspor, 21 Ocak Perşembe günü Ramla ile karşılaşacak.
B Grubu'ndaki ilk maçta Aluinvent DVTK ile Ramla karşılaştı. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-15 önde tamamlayan İsrail ekibi Ramla, soyunma odasına 37-34 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Ramla, final periyoduna 58-46 önde girdi. Karşılaşmayı 80-61 kazanan Ramla, grup müsabakalarına galibiyetle başladı.
B Grubu'nda yer alan ev sahibi OGM Ormanspor, 21 Ocak Perşembe günü Ramla ile karşılaşacak.