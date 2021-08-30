FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi yapılacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi 31 Ağustos Salı günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi yapılacak
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30 Ağustos 2021 15:10
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi 31 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

 


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