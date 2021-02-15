Feyyaz Uçar: 'Mustafa Muhammed müthiş bir santrfor'

Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'a geldikten sonra 4 maçta 4 gol kaydeden Mustafa Muhammed için A Spor'da övgü dolu ifadeler kullandı.



Mısırlı futbolcu için "Müthiş oyuncu" diye bahseden Uçar, "Mustafa Muhammed müthiş bir santrfor. Topu koruyor, saklıyor, rakibi bozuyor. Pas hatası da çok az. Kafa vuruşları da iyi, iyi sıçrıyor ve çıktığı zaman vuruyor. Müthiş oyuncu." ifadelerini kullandı.



