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Feyenoord'da Van Bronckhorst şoku

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktör Van Bronckhorst'un gelemediği anlaşıldı.

Kaynak: DHA
Feyenoord'da Van Bronckhorst şoku
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22 Temmuz 2018 03:57
Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktör Van Bronckhorst'un gelemediği anlaşıldı.

Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi.

Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de benchteki görevini yapabildi. F

eyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.

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