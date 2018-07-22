Feyenoord'da Van Bronckhorst şoku

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktör Van Bronckhorst'un gelemediği anlaşıldı.
Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi.
Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de benchteki görevini yapabildi. F
eyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.
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Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi.
Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de benchteki görevini yapabildi. F
eyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın