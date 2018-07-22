Feyenoord'da Van Bronckhorst şoku

ilearasında oynanan hazırlık maçına rakip teknik direktörgelemediği anlaşıldı.Hollandalı çalıştırıcınım dün takımla İstanbul'a geldiği ancak bugün takımla maça çıkamadığı belirtildi.Ailevi bir sorundan dolayı hazırlık maçında takımının başında yer alamayan Van Bronckhorst, ne stada gelebildi ne de benchteki görevini yapabildi. Feyenoordlu yetkililer ayrıntılı bilgi vermezken sebebinin ailevi bir sorun olduğunu söylemekle yetindiler.