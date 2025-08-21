Festy Ebosele: 'Turu geçecek potansiyelimiz var'

Başakşehir futbolcusu Festy Ebosele, 2-1 kaybedilen Universitatea Craiova maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Festy Ebosele maçı değerlendirirken "Bizim için kötü bir sonuç ama son zamanlarda çok maç oynadık ve yorgunluk hissedildi. Bir haftalık bir dinlenme süremiz var ve bunu kullanıp, rövanş maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



"Tabii ki turu geçecek potansiyelimiz var. Elimizden geleni yapacağız ve turu tersine çevirmeye çalışacağız." diye ekleyen genç futbolcu konuşmalarını noktaladı.





