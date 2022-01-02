Ferdi Kadıoğlu'nun son kararı Türkiye

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'da forma giymek istediğini belirterek son kararını verdiği belirtildi.



TRTSpor'un haberine göre hem A Milli Takımımızdan hem de Hollanda'da davet alan Ferdi Kadıoğlu'nun son kararını verdiği ve tercihini Türkiye'den yana kullanmak istediği kaydedildi. Ferdi Kadıoğlu'nun son kararını teknik direktör Stefan Kuntz'a ilettiği ifade edildi.



22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da dünyaya gelmiş ve 16 yaşından bu yana Hollanda'nın tüm genç Milli Takımları'nda forma giymişti.





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