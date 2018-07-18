  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 23 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi
  •  
    Beşiktaş'taki 3 isimden Orman'ı çıldırtan yanıt!
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!

Fenerbahçe'ye yazılan Mitrovic'ten 23 milyonluk imza geliyor

Fenerbahçe'de golcü transferinde Newcastle United'dan Aleksandar Mitrovic'i istediği iddia edilirken, Ada basını Fulham'ın bu transferi noktalamak üzere olduğunu duyurdu

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye yazılan Mitrovic'ten 23 milyonluk imza geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 13:24
Fenerbahçe'de golcü transferinde Bas Dost'tan sonra yeni girişimin Newcastle United'dan Aleksandar Mitrovic için olduğu iddia edilirken Türk basınında transfer için 1 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü.

Sarı-lacivertliler ve Mitrovic arasında anlaşmanın an meselesi olduğu yer alırken, İngiliz basını ise gelişmelerin çok farklı olduğunu satırlarına taşıdı ve Mitrovic'in yeni rotası olarak sezonu kiralık geçirdği Fulham'ı gösterdi.

23 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Nice'ten Jean Michaël Seri ve Maxime Le Marchand transferleriyle kasasından 35 milyon euro çıkartan ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fulham'ın Sırp golcü Aleksandar Mitrovic transferinde Newcastle United ile yaklaşık 23 milyon euro transfer bedeli karşılığında anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

FULHAM'DA DEVAM EDECEK

2015'te Anderlecht'ten 18.5 milyon euroya alınan ancak beklentilerin uzağında kalan Mitrovic'in yeni yapılacak takviyeler için Newcastle'a kaynak olacağı, Mitrovic'in de sezonu kiralık olarak geçirdiği Fulham'da devam edeceği bilgisine yer verildi. 

23 yaşındaki Aleksandar Mitrovic, Newcastle'da 72 maça çıkarken 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Geçen sezon devre arasında gittiği Fulham'da 20 lig maçında ise 12 kez golle buluştu. Milli takımda i40 maçta 17 golü bulunuyor



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için