Fenerbahçe'ye yazılan Mitrovic'ten 23 milyonluk imza geliyor

Fenerbahçe'de golcü transferinde Bas Dost'tan sonra yeni girişimin Newcastle United'dan Aleksandar Mitrovic için olduğu iddia edilirken Türk basınında transfer için 1 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü.Sarı-lacivertliler ve Mitrovic arasında anlaşmanın an meselesi olduğu yer alırken, İngiliz basını ise gelişmelerin çok farklı olduğunu satırlarına taşıdı ve Mitrovic'in yeni rotası olarak sezonu kiralık geçirdği Fulham'ı gösterdi.Nice'ten Jean Michaël Seri ve Maxime Le Marchand transferleriyle kasasından 35 milyon euro çıkartan ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fulham'ın Sırp golcü Aleksandar Mitrovic transferinde Newcastle United ile yaklaşık 23 milyon euro transfer bedeli karşılığında anlaşmak üzere olduğu bildirildi.2015'te Anderlecht'ten 18.5 milyon euroya alınan ancak beklentilerin uzağında kalan Mitrovic'in yeni yapılacak takviyeler için Newcastle'a kaynak olacağı, Mitrovic'in de sezonu kiralık olarak geçirdiği Fulham'da devam edeceği bilgisine yer verildi.23 yaşındaki Aleksandar Mitrovic, Newcastle'da 72 maça çıkarken 17 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Geçen sezon devre arasında gittiği Fulham'da 20 lig maçında ise 12 kez golle buluştu. Milli takımda i40 maçta 17 golü bulunuyor