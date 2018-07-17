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Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi! Kalmak istemiyor

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Bas Dost'a Sporting'ten zamlı teklif gelmesine karşın Hollandalı golcünün kız arkadaşının Lizbon'dan kesin olarak ayrılmak istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi! Kalmak istemiyor
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17 Temmuz 2018 00:08
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'un Sporting'ten ayrılmaya kararlı olduğu iddia edildi.

Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girmişti.

Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra, maaşın arttırıma giderek Bas Dost'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.

KIZ ARKADAŞI KALMAK İSTEMİYOR

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Bas Dost'un Sporting'te kalmasına en büyük engel kız arkadaşı. Hollandalı golcünün kız arkadaşının, Lizbon'da güvende hissetmediği ve kesin olarak şehirden ayrılmak istediği belirtildi.

 Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.

Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.



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