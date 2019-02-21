  •  
    "F.Bahçe'ye dikkat edin, gerginlikten beslenirler"
  •  
    "Eden Hazard söz verdi, F.Bahçe'de oynayacak"
  •  
    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk AYRILIK belli
  •  
    Beşiktaş ve Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor!..
  •  
    Fener'de 2019 hazırlığı Comolli de tek yetkili!..

Fenerbahçe'nin rakibi ZVVZ USK Prag oldu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finalinde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin rakibi ZVVZ USK Prag oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 14:08
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile eşleşti.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

Çeyrek finallerin ilk maçları 5 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 8 Mart'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar 13 Mart'ta oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Fenerbahçe

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - TTT Riga (Letonya)

Sopron Basket (Macaristan) - Bourges Basket (Fransa)

Dinamo Kursk (Rusya) - CCC Polkowice (Polonya)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için