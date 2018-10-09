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Fenerbahçe'nin özel maçta konuğu İstanbulspor

Fenerbahçe, Milli Takım arasını hazırlık maçı ile değerlendirecek. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin özel maçta konuğu İstanbulspor
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09 Ekim 2018 15:00
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbulspor ile 11 Ekim Perşembe günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak maçın saat 13.30'da başlayacağı belirtildi.

Karşılaşmanın basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

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