Fenerbahçe'nin kadro derinliği fark yaratıyor!

2020/21 sezon yaz transfer döneminde kurduğu kadro ile dikkatleri üzerine çeken, kalitenin yanında derinliği olan bir kadroya sahip olmayı başaran Fenerbahçe bunun olumlu etkilerini beklenenden çok daha erken görmeye başladı. Forma rekabeti performansı olumlu etkiliyor.



CİSSE VE NOVAK BİLE KENARDA

Trabzon ile oynanan son maçta Cisse kulübeden oyuna girdi. Asist ve gol katkısı verdi. Geçen sezonun flaş isimlerinden Mert Hakan ve Novak da sonradan oyuna girenler arasındaydı.



ASLAN'DA ORTA SAHA KRİZİ VAR

Fenerbahçe yıldızlar topluluğu kadrosu ile dikkat çekerken ezeli rakibi Galatasararay'da orta saha krizi yaşanıyor. Taylan, Etebo ve Belhanda dışında bu bölgede oynayacak oyuncu yok.



RAKİPLERİNİN ÇOK İLERİSİNDE



Fenerbahçe'nin sol bekte yedeği Novak'ken G.Saray'da bu isim Emre Taşdemir. Beşiktaş'ın yedek forveti Güven Yalçın. Fener'de ise geçen sezonun gol krallarından Cisse ile birlikte Kemal Ademi.



