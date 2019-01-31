Fenerbahçe'nin istediği Castillo Meksika yolcusu

'nin de forvet adayları arasında yer alan'nun durağı Meksika oldu.Bir süredir golcü arayışları sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Castillo için Benfica, Meksika temsilcisiile anlaşmaya vardı.Portekiz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki Şilili forvet için Benfica, Club America'dan gelenteklifi kabul etti. Golcü oyuncunun 31 Ocak Perşembe günü Meksika'ya uçması bekleniyor.Sarı-lacivertli ekip de Castillo'yu kiralamak için Benfica'ya teklifte bulunmuştu.Benfica, Castillo'yu sezon başında UNAM Pumas'tan 8 milyon euro bonservis bedeline transfer etmiş ancak Şilili oyuncudan beklenen verim alınamamıştı.