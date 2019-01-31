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Fenerbahçe'nin istediği Castillo Meksika yolcusu

Benfica, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Nicolas Castillo için Club America'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin istediği Castillo Meksika yolcusu
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31 Ocak 2019 03:33
Fenerbahçe'nin de forvet adayları arasında yer alan Nicolas Castillo'nun durağı Meksika oldu.

Bir süredir golcü arayışları sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Castillo için Benfica, Meksika temsilcisi Club America ile anlaşmaya vardı.

Portekiz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki Şilili forvet için Benfica, Club America'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti. Golcü oyuncunun 31 Ocak Perşembe günü Meksika'ya uçması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip de Castillo'yu kiralamak için Benfica'ya teklifte bulunmuştu.

Benfica, Castillo'yu sezon başında UNAM Pumas'tan 8 milyon euro bonservis bedeline transfer etmiş ancak Şilili oyuncudan beklenen verim alınamamıştı.

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