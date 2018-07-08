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Fenerbahçeli milli atlet Avrupa 2.'si oldu!

Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçeli milli atlet Münevver Hancı, Avrupa 2.'si olarak gümüş madalyayı kaptı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçeli milli atlet Avrupa 2.'si oldu!
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08 Temmuz 2018 22:02
Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli atlet Münevver Hancı, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda cirit atma finalinde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Münevver Hancı, 56.28'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Belaruslu Aliaksandra Konshyna 56.71'lik derecesiyle birinci olurken, Estonya'dan Gedly Tugi ise 55.28 ile üçüncü oldu.

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