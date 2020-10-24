Trabzonspor'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem alınacak. Topla çok etkili olabilen Nijeryalı oyuncuya sağ bekte forma giymesi beklenen Gökhan Gönül yakın markaj uygulayıp, boş alan bırakmayacak. Valencia ile Lemos da Gönül'e yardımcı olacaklar. Benzer şekilde Ömür'e de baskı uygulanacak. Teknik heyet, bu ikiliyi durdurmaları halinde Trabzonspor'u kanatlarda kilitleyeceklerini belirtti.
Fenerbahçe'den Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem
Fenerbahçe, Trabzonspor'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem alacak.
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24 Ekim 2020 14:00
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