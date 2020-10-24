Fenerbahçe'den Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem

Fenerbahçe, Trabzonspor'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem alacak.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'den Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem
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24 Ekim 2020 14:00
Trabzonspor'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem alınacak. Topla çok etkili olabilen Nijeryalı oyuncuya sağ bekte forma giymesi beklenen Gökhan Gönül yakın markaj uygulayıp, boş alan bırakmayacak. Valencia ile Lemos da Gönül'e yardımcı olacaklar. Benzer şekilde Ömür'e de baskı uygulanacak. Teknik heyet, bu ikiliyi durdurmaları halinde Trabzonspor'u kanatlarda kilitleyeceklerini belirtti.

 



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