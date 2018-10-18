Sezon başında Diego Reyes'i kadrosuna katanAztekler'den yeni bir oyuncuyu daha takibe aldığı bildirildi..Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındakibir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor..Geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen sol açığı Fenerbahçe scoutlarının en az 5 maçta çıplak gözle seyrettikleri iddia edilirken, Meksika'daki yerel scoutlardan da bilgi alındığı kaydedildi..2000 doğumlu Lainez, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Şu anki piyasa değeri ise sadeceBu sezon 7'si Liga MX Apertura'da, 3'ü kupada olmak üzere toplam 10 maçta 594 dakika forma giyen Diego Lainez, 2 gol attı. 1.67 boyundaki solak oyuncu ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.