Fenerbahçe'de Zanka geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'ya teklif gelmezse yeni sezon başlamadan Samandıra'da olacak

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Fenerbahçe'de Zanka geri dönüyor
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29 Haziran 2020 09:50
F.Bahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Yıllık 1.7 milyon Euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon Euro'yu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Fener, Zanka'nın bonservisine 2 milyon Euro ödemişti.



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