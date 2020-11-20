Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!

Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncunun milli takımda olması sebebiyle Gençlerbirliği maçı öncesi yorgunluk endişesi taşınıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de yorgunluk endişesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2020 09:58
Süper Lig'de cumarteis günü saat 16.00'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncunun milli takımda olması sebebiyle yorgunluk endişesi taşınıyor. Milli arada takımın büyük bölümü ülkelerinin formasını giydi.

Dolasıyla milli ara sonrası çıkılacak ilk maça sarı -lacivertliler gerçek anlamda tam kadro olarak hazırlanamadı.

Milli takımlardan dönen isimlerin yorgunluğu sebebiyle gerçek anlamda bugün bir çalışma yapılabilecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için