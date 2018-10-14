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Fenerbahçe'de Valbuena kararı; "Gidecek ilk isim"

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun performansından memnun olmadığı Mathieu Valbuena'nın, son hazırlık maçındaki hali ipleri koparma noktasına getirdi. Samandıra'da herkes Valbuena'ya devre arasında 'ilk gönderilecek isim' gözüyle bakıyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Valbuena kararı; 'Gidecek ilk isim'
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14 Ekim 2018 07:24
Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği ciddi olarak konuşulmaya başlandı.

Bu listede ilk sırada adı geçen futbolcu ise Mathieu Valbuena… Sezon başında ayrılması istenen ve sportif direktör Comolli ile teknik direktör Cocu ile bir türlü yıldızı barışmayan Fransız futbolcu, isteksiz tavırlarıyla topun ağzına geldi.

Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

COCU'NUN SİSTEMİNE DE UYUM SAĞLAYAMADI

Valbuena'nın bireysel futbolu, yaptığı top kayıpları ve 75'te oyundan alınırken sinirli hareketler sergilemesi tepki topladı.

Cocu'nun çalışma sistemine uyum sağlayamayan 34 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un durumunu yakından takip ettiği Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar, "Takımda yeniden kadro dışı durumu veya devre arasında gönderilecek biri olursa ilk isim Valbuena olur" şeklinde.

 

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